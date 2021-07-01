疫情期間仍有不少民眾戴著口罩出門運動，日前曾有戴口罩民眾夜跑昏倒。對此，新竹臺大分院復健部醫師林孟廷表示，一般成人戴口罩運動並不會受影響，若本身有慢性阻塞性肺病及心臟疾病，如心衰竭或冠心病，就可能會因為戴口罩，導致呼吸效率不佳，增加身體負擔。

林孟廷指出，三級警戒仍有不少人會戴口罩出門運動，但隨著天氣日漸炎熱，戴著口罩跑步實在不舒服，究竟要怎麼做才能達到戴口罩運動又不缺氧？根據美國胸腔學會年鑑文獻研究指出，健康的成人戴口罩運動的的生理指標包括心跳、血壓、呼吸，與運動者主觀感覺疲勞指數其實差不多，甚至在很高強度下的運動也是如此，因此戴口罩並不會影響一般健康成人的運動表現，更不會造成大家擔心的休克或呼吸衰竭等嚴重疾病。

林孟廷說，若本身為慢性阻塞性肺病的患者，因為疾病所造成的呼吸阻力較高，戴口罩運動，確實可能因為呼吸阻力增加與通氣下降，造成持續性缺氧與血中二氧化碳濃度累積，進而刺激身體產生呼吸代償而更喘，同時也因為隔了一層口罩，使得呼吸的散熱較差，進而影響呼吸的效率與通氣。

另外，若有心臟疾病，像是心衰竭或冠心病的患者，也不宜戴著口罩運動，林孟廷表示，患者因代償的能力較差，可能會因為戴口罩運動，導致呼吸效率不佳，進一步加速心率代償，增加心臟的負擔，因此建議在三級警戒的時刻，這類心肺疾病的患者還是留在家中，不要外出運動，避免戴口罩運動增加身體的負擔。

林孟廷醫師提醒，若是想要從事健走、跑步或騎腳踏車等戶外運動，出門前多帶一兩個備用口罩，在運動汗濕後，勤加更換口罩，以確保自己的口罩仍有保護作用。如果每天持續同樣的運動強度，有出現頭暈、胸悶、喘、嘴唇發紫等不適現象，就要小心是否有任何急性肺炎或心血管疾病的狀況，若是本身有心肺疾病或糖尿病、腎臟病等慢性疾病的患者，建議運動前先與主治醫師討論適合本身病況的安全方式，才能確保安全活動。

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