1.新鋼(2032)：鋼鐵產業旺，個股輪漲，今早成交量突破2.7萬張，股價飆漲停。

2.台積電(2330)：昨外資續買超5057張，但昨夜ADR跌，今早股價開高在596元後翻黑狹盤。

3.運錩(2069)：外資持續敲進，助攻股價連4日大漲，再攻漲停突破40關。

4.燁興(2007)：不公布7月盤價，依客戶情況採各別議價，今早股價仍快攻漲停，突破20關，寫波段新高。

5.榮成(1909)：昨土洋對作，本土多頭大勝，三大法人合計買超2827張，推升今早股價續漲逾3.5%。

6.國巨(2327)：溢價10%併奇力新打造無敵艦隊，今日恢復交易早盤攻漲逾3%，最高578元。

7.奇力新(2456)：獲國巨溢價10%收購，股價鍍金大漲8%。

8.柏承(6141)：子公司柏承科技完成遞交創業板上市申請文件，母憑子貴，量價齊揚、一度漲逾3%。

9.聯華食(1231)：零食鮮食雙引擎搭配防疫居家自煮需求，6月營收受期待，開盤後急拉漲停板。

10.台玻(1802)：玻璃需求強勁Q3營收仍有看頭，多方續強，一舉突破40元，挑戰前高價位。

11.統一實(9907)：受惠鋼市火紅，馬口鐵底片可望價格看漲加持營運，股價續走多，創下近2個月高點。

12.台航(2617)：售陽明股票，處分利益近5億元，早盤衝上72元漲停價。

13.陽明(2609)：遭五大股東之一的台航賣股，多方仍不退散，股價續漲逾7%，195.5元再寫天價。

14.偉詮電(2436)：USB-PD再掀商機，訂單旺到年底，晨盤挾量上揚近1.5%。

15.長榮(2603)：市值突破兆元、躍第四大，周五解除關禁閉，早盤上漲逾6%。

16.亞聚(1308)：報價蠢動，外資、投信力挺，股價飆上漲停鎖住。

17.王品(2727)：陳時中鬆口，餐飲微解封有望，晨盤帶量強漲逾5%，拚上季線。

18.華榮(1608)：遭列注意股，5月每股虧損0.55元，早盤重摔至28.9元跌停。

19.麗臺(2465)：外資再度轉買超，股價低點有撐，晨盤翻紅力漲逾4%。

20.一詮(2486)：股價位階偏低+募資規劃，近日展開補漲，連兩日亮燈漲停，改寫逾10年高價。

21.利奇(1517)：自行車缺料，台廠零件啖轉單，早盤急拉大漲5%，站上30元。

22.亞德客-KY(1590)：接單旺，產能利用率逾110％，早盤彈升4%，有守5日線。

23.台揚(2314)：結盟NEC，加速Open RAN全球部署，今日放量攻頂，站上55元。

24.新昕纖(4406)：運動機能紗和環保紗給力，營運加分，激勵股價連兩日攻頂。

25.遠東新(1402)：再生酯粒衝雙倍成長，近日獲三大法人偏多操作，早盤放量彈升2%。(編輯整理：李慧蘭)