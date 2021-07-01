歐美在疫苗施打下，經濟活動回溫，導致美國原油庫存連續6週減少，加上OPEC的報告預測今年市場供應不足，帶動國際油價走揚，二線塑化股由台聚家族領軍，反映石化產品隨著全球陸續解封的需求提升，台聚(1304)、亞聚(1308)早盤順勢攻上漲停，華夏(1305)一度逼近漲停，台達化(1309)也大漲逾7.5%，其餘聯成(1313)、國喬(1312)大漲逾6%，中石化(1314)、台苯(1310)漲幅也逾4.5%。

上週美國原油庫存減少670萬桶，至4.523億桶，美國原油庫存已經連續6週減少，加上預計在全球疫苗持續施打下將陸續解封，經濟活動恢復，OPEC的報告預測今年市場供應不足，激勵原油價格上漲，最新紐約西德州中級原油8月交割價上漲0.49美元、漲幅0.7%，收每桶73.47美元；布蘭特原油9月交割價上漲0.34美元，漲幅0.5%，收每桶74.62美元。以6月來說，紐約期油漲幅超過10%、布蘭特原油漲幅也超過8%。

OPEC預計5~7月增產214萬桶/日，但國際能源署IEA預估今年第四季全球油品需求比第一季增加650萬桶/日，OPEC增產速度慢於需求復甦速度，使下半年全球原油庫存可持續去化，目前預計油價上檔壓力取決於下半年OPEC增產計畫及伊朗核協議談判結果，OPEC+將於1日舉行會議，市場預估，OPEC+會討論將其削減石油供應的協議，延長至2022年4月以後。

隨著全球市場率續恢復，大陸統計局、美國供應管理協會(ISM)及IHS Markit公布的大陸、美國、歐元區及日本5月製造業採購經理人指數(PMI)，全數位於50以上的擴張區，其中歐元區更創1997年來新高，顯示廠商對於未來6個月製造業景氣非常樂觀，有利石化產品需求增長。

第3季為亞洲輕裂廠密集歲修期，有10家輕裂廠安排歲修，合計年產能573萬噸，影響乙烯供應減少44萬噸，下游衍生物配合停車或降產，供給減少，可望降低大陸調控價格影響，支撐石化產品行情。