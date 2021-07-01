【政新鮮】簡訊實聯制編8億用於疫調難？ 朱凱翔：IT天才大臣唐鳳快修正

全國進入三級警戒，政府為防疫斥資8億推動簡訊實聯制，不過最後卻仍得靠手機的基地台定位來進行疫調，台北市議員羅智強直言，這8億元，「完全就是丟到水溝裡」，並批民進黨在行政上沒有辦法給政委唐鳳支援，又搶著做大內宣、美化成果。

羅智強昨（30）日在臉書指出，花8億元敲鑼打鼓的「簡訊實聯制」，到最後還是要靠手機的基地台定位來疫調，也就是說，這8億元完全就是丟到水溝裡，大家天天掃來掃去，都是掃心酸的。

錢白花是一回事，羅智強認為，重點是拖延了「疫調」的速度，社會以為可以藉由簡訊實聯制第一時間掌握確診者的接觸對象，結果衛福部後端完全沒有整合資訊的能力，難怪會讓群聚擴大。

羅智強表示，自己也曾在政府待過，對政府來說，花錢搞標案、建置系統不難，後端如何跨部會整合資訊，又有充分的法律授權，才是行政部門的考驗。

他並舉例電影《凌凌漆大戰金鎗客》裡面的角色達文西，有一些看起來很厲害，實際上沒有用的發明，像是「要你命3000」，把西瓜刀、火藥、手槍等元素集中在一起，成為超級武器霸王，而今天民進黨要依賴「基地台定位」的簡訊實聯制，不很類似嗎？

羅智強形容簡訊實聯制就像電影中「要你命3000」武器。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強也強調，這不是要怪唐鳳，唐鳳就是一位技術人才，但民進黨在行政上沒有辦法給唐鳳支援，又搶著做大內宣、美化成果，這才是整個民進黨政府，「達文西化」的原因。

29日指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上表示，實聯制主要作為輔助疫調的工具，不能把它當成疫調完成的工具，民眾進入場所後與誰接觸？停留多久？這些仍須透過精準的疫調才有辦法掌握。