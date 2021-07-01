現在正值水蜜桃產季，其中新竹尖石鄉水蜜桃產量佔全國4成，但因為疫情期間沒遊客、物流塞車運量大減，導致水蜜桃放到爛掉只能餵雞，果農心在淌血。

每年5到8月是水蜜桃產季，而新竹尖石鄉水蜜桃面積約65.1公頃，佔全台產量4成，平常靠遊客購買及批發商收購為主，《東森新聞》報導，因為疫情關係尖石鄉沒有遊客，名產店、水果攤全關，合作的物流、商家通路也受疫情影響，往年產季時每周能運出12至15車，一車約700至800盒，現在一周只能運2車，導致採收好的水蜜桃滯銷。儘管盡量爭取銷貨，與散戶合作、開闢網路通路等，但還是有大量水蜜桃賣不掉。

尖石鄉民代表副主席廖英雄表示，水蜜桃採收後，只能常溫存放2天、冷藏5天，一旦放久了就會軟掉、變質，「水蜜桃不但運不出去，客人也進不來，水蜜桃淪落到餵雞」。

目前鄉公所已介入處理，希望有企業或民間團體能大量認購水蜜桃，同時協調計程車駕駛運送水蜜桃，別讓水蜜桃爛在山裡。