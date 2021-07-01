為了減少溫室氣體排放量，歐盟打算重新調整碳排放政策，以達到緩解氣候變遷威脅的目標，傳出歐盟的新方案將航運業列入碳稅徵收對象，未來船東需要替船隻購買碳排放許可，否則歐盟可禁止該船入境，甚至可以下達驅逐令。

路透社報導，歐盟打算擴大徵收碳稅的對象，不管是轄區內的船隻、往來歐盟國家之間的船隻或停泊在歐盟港口的船隻都需要向歐盟購買碳排放許可，目前該規章（ETS 歐盟排放交易體系）僅涵蓋歐盟境內的工廠及發電廠。

報導指出，航運業被納入徵收碳稅的範圍後，將從2023年開始逐步提高碳稅比例，2026年起徵收比例將達百分百，船隻所有的廢氣量都需要購買排放許可，而若有航運商連續兩年未能遵守相關規定，歐盟有權禁止旗下船隻進入歐盟港口。

歐盟期待能夠盡快達到與歐洲議會共同訂下的目標，即2030年前碳排放量要比1990年減少55%，預計在7月14日發表最新經濟政策時公布此計畫，但細節尚未確定可能做出調整。

事實上，歐盟為了提升達成目標的速度，除了有意將航運業納入外，還打算針對進口到歐盟的鋼鐵、水泥、鋁課徵邊境碳稅，進口商必須購買碳排放特別憑證才能完成貨物進口作業，預計2023年至2026年先採行較寬鬆的制度，降低貿易衝擊，2026年後才會拉高徵稅比例。