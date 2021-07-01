今天東京奧運男籃資格賽繼續進行，昨天贏下希臘的加拿大今天面對大陸，終場以109：79大比分贏球，目前拿下資格賽二連勝，這場比賽加拿大主將威金斯(Andrew Wiggins)砍下20分為全隊最高，大陸則由胡明軒拿下24分最高。

這場比賽加拿大火力分散，總共有7人得分上雙，巴雷特(RJ Barrett)拿下次高的16分，尼克爾森(Andrew Nicholson)拿下14分，多點開花讓大陸非常難防，不過這場比賽大陸的胡明軒扛下得分重任，在周琦下半場陷入得分荒之下他跳了出來。

今天大陸派出趙繼偉、昊前、胡明軒、周鵬和周琦的先發陣容，比賽開場後他們主打內線，周琦表現出色，在開賽短短4分鐘就以5投4中砍下8分3籃板，一度讓球隊以11：10領先對手，不過在他下場後遭到加拿大打出一波12：2進攻高潮，首節以19：27落後。

第二節尼克爾森和威金斯聯手發威，並在外線頻頻開火，讓大陸難以招架，反倒大陸的外線陷入得分荒，半場打完加拿大拉開比數以59：46領先13分。第三節胡明軒開始接管比賽，他本場比賽17投9中、外線7投4中，接替了狀況下滑的周琦，節末打出一波9：0讓球隊仍以65：79緊咬比賽。

到了最後一節，加拿大穩定發揮繼續攻勢，而周琦仍然沒有找回手感，下半場他只進了2分，他此節沒有任何一次出手，雖然製造了兩次犯規罰球，但全部都失手沒進，最後隨著比分拉開他也沒什麼再上場，最後大陸就以70：109大比分敗下陣來，接下來他們將面對強敵希臘，或許有機會在本次賽會開胡。