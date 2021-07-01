台灣本土疫情爆發，且在《彭博社》「全球防疫韌性」排名中，跌至第44名，是全球參與評比國家的末段，對此，國民黨台北市議員王鴻薇指出，台灣防疫吊車尾，對比台灣時常拿來做為對手比較的韓國，卻是位居前10名，只能大喊「好想贏韓國！」

國際媒體《彭博社》6月公布最新的防疫排名，台灣從去年11月的第3名，到現在已經吊車尾排到了第44名，對此，王鴻薇今（1日）在臉書發文表示，對比台灣時常拿來做為對手比較的韓國，卻是位居前10名，不管是在疫苗接種率、封鎖嚴重性等評分項目，都遠勝過台灣，實在是讓人又想大喊：「好想贏韓國！」

王鴻薇稱，事實上，韓國從今年2月起開始施打疫苗，到了現在，全國已經有超過4成的民眾接種完第一劑，而現在雖然AZ疫苗到貨延遲，但韓國政府也已經決定從7月開始，將以其它疫苗混打的方式，開始接種第二劑，目標是在11月底前達成70%的施打率，也就是普遍認為群體免疫的標準。對比台灣，到現在疫苗仍然是嚴重不足，接種率遠遠落後。有別於韓國政府是大力鼓勵民眾出來打疫苗，台灣人民是「搶著要打疫苗」！

另一方面，在殘劑施打的安排措施上，王鴻薇指出，韓國政府在5月底就推出了「殘劑疫苗地圖APP」，讓符合資格的民眾可以透過該APP預約，一有殘劑釋出，即會主動推播通知，讓民眾儘速到施打站接種。

王鴻薇直言，而台灣，指揮中心就一句話「開放18歲以上的民眾預約」，其餘全部丟給地方政府處理，導致各地殘劑預約各玩各的、亂象頻出。光是在同個縣市裡，有的院所可以網路預約、有的一定要用傳統的電話預約，而不同縣市，有的全面開放18歲以上的民眾預約，而有的又不開放，還是要照施打排序來排隊。過去蔡政府一直自誇「防疫有成」，但其它國家正在邁向解封的現在，台灣人卻正處於水深火熱，各行各業都苦不堪言。防疫的九局下半，台灣被對手遠遠超過，王感嘆，真的好想問政府，「到底在幹什麼？我們好想贏韓國啊」！