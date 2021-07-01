香港今年儀式採用中式步操。（東網）

今7月（1）日是香港特區成立24周年，香港金紫荊廣場早上舉行升旗儀式，香港代理行政長官李家超帶領眾官員和數百名嘉賓出席。受疫情影響，香港七一升旗禮連續第2年不設公眾觀禮區。李家超在儀式結束後表示，《香港國安法》的實施，讓香港由亂轉治，並落實愛國者治港，而《香港國安法》第4條保障言論、新聞、集會、示威等自由。

升旗儀式期間，香港警察銀樂隊先奏響樂曲，5支紀律部隊人員進場。由於香港特首林鄭月娥赴北京參加中共建黨百年活動，今年改由香港政務司司長李家超率領官員觀禮。

據港媒報導，今年香港警隊護旗隊在升旗禮採用「中式步操」，在過去，即使香港已回歸24年，但過去港府官方儀式一直跟從英國殖民地時代的規定。

香港七一升旗禮結束後，李家超與嘉賓出席慶祝酒會，李家超表示，香港的「一國兩制」是共產黨百年偉業其中一個重組成部分，具開創性亦保留港人熟悉的制度。

李指出，香港在2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，亦有反中亂港勢力藉選舉漏洞癱瘓特區，奪取特區管治權，但形容中央政府對於「一國兩制」初心毫不動搖。他表示，《香港國安法》實施等，香港由亂轉治，並落實愛國者治港，而《香港國安法》第4條保障言論、新聞、集會、示威等自由。

他續指，香港與國家發展緊密相連，香港同為貢獻者及受惠者，批評過去有人利用選舉制度漏洞製造對立，強調日後要讓香港聚焦發展，包括提升香港作為國際金融中心等地位，以及發展創科、文藝等新產業。他強調，香港抗疫工作取得成果，經濟、就業情況有改善，呼籲市民接種疫苗，呼籲大家團結一致，邁步向前。