日本眼鏡品牌JINS把全世界喜愛的「寶可夢」(Pokémon)，用JINS獨特的觀點，設計成「JINS寶可夢眼鏡」，2021年7月10日（六）起，在全台JINS門市及網路商城販售。喜愛寶可夢的朋友、訓練家們怎能錯過。

「寶可夢」自1996年問世以來，在遊戲、動畫、電影等各種平台推出，獲得全世界大人小孩的喜愛。能夠與充滿個性的寶可夢們一同冒險、與勁敵對戰然後遇見更多新的寶可夢，這就是寶可夢受到廣大族群喜愛的原因之一。就像「寶可夢」從選擇夥伴開始冒險旅程一樣，JINS希望您在挑選朝夕相處的夥伴「眼鏡」時，也能樂在其中，因此企劃出「JINS寶可夢款式」。要選擇哪一個寶可夢鏡框成為冒險夥伴呢，為了讓人感受到這種興奮雀躍感，推出了款式豐富的眼鏡。

JINS宣布開賣寶可夢眼鏡。（JINS提供／黃慧雯台北傳真）

「JINS寶可夢眼鏡」在台推出4種系列，「FLAGSHIP MODEL」截取皮卡丘、伊布、卡比獸、夢幻的特徵融入眼鏡；「關都地區MODEL」、「城都地區MODEL」則分別以關都、城都地區出現的寶可夢為意象進行設計。不同系列附贈不同款式的原創鏡布、鏡盒，門市購買另附寶可夢專屬提袋。

根據JINS公布資料，FLAGSHIP MODEL4款各4色，共16支（配到好 2980元）；關都地區MODEL 4款各4色，共16支（線上商城販售，配到好 2480元）；城都地區MODEL 4款各4色，共16支（配到好 2480元）；濾藍光眼鏡2款各2色，共4支（部分款式線上商城販售，1980元），皆包含寶可夢眼鏡盒、眼鏡布、提袋。在全台全台JINS門市及網路商城皆有售，但JINS台中三井Outlet店、JINS台中麗寶Outlet Mall店除外。