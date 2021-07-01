七月到，蔡英文總統今天表示，政府有兩大類重要的措施如期上路，包括提高孕婦產檢補助次數等育兒新制和房地合一稅2.0居住正義新制上路！希望幫助到想生小孩的夫妻，以及避免房地炒作，保障消費者的權益。

蔡英文在臉書表示，七月到了，除了要持續落實防疫外，政府也有兩大類重要的措施如期上路，她要向關心育兒和房價的大家報告：

首先是育兒新制上路！她說，為了支持準媽媽，把孕婦產檢補助的次數，從10次調高成14次，產檢假也從5天增加為7天；為了創造更友善的育兒環境，育嬰留職停薪的津貼，從六成薪提高到八成薪；擴大不孕症試管嬰兒補助，一般民眾第一次最高補助10萬元，後續每次最多補助6萬元，希望幫助到想生小孩的夫妻。

其次是居住正義新制上路！蔡英文指出，按照房地合一稅2.0的規定，2016年後取得的房地、預售屋及特定股權交易，若在持有2年內出售，將會課45％稅率。持有超過2年、未滿5年內出售，則會課35％稅率。這是為了抑制短期的投機炒房。

此外，按照實價登錄 2.0的規定，房屋成交案件的地號和門牌要完整揭露，預售屋的定型化契約要納管，紅單交易也要納管並禁止轉售。她強調，這也是為了避免炒作，保障消費者的權益。