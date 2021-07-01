惠生研生物科技公司販售「Inseed好欣情乳酸菌粉劑食品」，說明書上宣稱食品具保健功效，公司與蔡姓負責人被控未經核准擅自廣告銷售，涉犯違反健康食品管理法罪。士林地院今年3月審結，判決無罪。

起訴指出，惠生研公司未依健康食品管理法向衛生福利部申請查驗登記將「Inseed好欣情乳酸菌粉劑食品」為健康食品，便宣稱具「腸道保健」、「代謝症候群」「神經心理調節」、「免疫調節」等特定保健功效。

蔡姓負責人承認說明書、小卡上確實標示腸道、人體體型等圖示，但相關說明並非廣告或標示，而是說明服用益生菌的好處。

判決指出，依衛福部2014年12月26日公告的健康食品管理法所指保健功效項目為：護肝、抗疲勞、調節血脂、調節血糖、免疫調節、骨質保健、牙齒保健、延緩衰老、促進鐵吸收、胃腸功能改善、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質等。

而該食品中僅有「免疫調節」符合衛福部公告的健康功效，其餘「腸道保建」等文字，均非健康食品管理所規範的保健事項，因此，即使在說明上標示也不違法。因此，即便說明書上有「免疫調節」字樣，但不會使消費者誤認有「免疫調節」功效，判蔡姓負責人與惠生研公司均無罪。