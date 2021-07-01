1日，韓國SK Innovation表示，再上修2025年電池產能約6成，也就是從原先預估值125 GWh（百萬度），再提升至200 GWh。

韓國大財閥SK集團旗下的SK Innovation，除在韓國本土外，美國、中歐的匈牙利，以及中國大陸都有電池生產工廠，目前電池年產能約為40 GWh。

根據調研單位IHS Markit數據，2020年全球電動車銷售量近250萬輛，2021年預估可再增7成左右。所以，產業分析師認為，SK Innovation就是看準電動車將成為未來車市主流後，才會大動作擴產。

SK Innovation表示，自己目前握有超過130兆韓元，約1150億美元等值電池訂單，也就是差不多是發電量超過1 TWh（太瓦時），估計可提供約1400萬輛電動車動力。簡單換算來說，1 TWh約為1000 GWh。