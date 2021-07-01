《國際油價》原油亞洲電子盤錯綜 10:522021/07/01 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管上周美國原油庫存，呈現連續六周下降的趨勢，但由於Delta變種病毒的爆發，投資人正等待OPEC+針對8月的產量是維持政策或放寬供應，故盤中油價漲跌互見；周四(7/1)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.30美元，報每桶73.77美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶74.64美元。(商品行情網) 《熱門族群》油價墊高 台聚家族揪二線塑化開趴 《基金》電動車人氣旺 國泰智能電動車ETF首日成交量將創紀錄 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #錯綜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》鼎炫-KY旗下隆揚 深交所受理創業板上市申請 10:012021/07/01 財經 《電子零件》台光電決配息7元 季營運拚更上一層 11:432021/07/01 財經 《國際油價》庫存續減 原油期貨連2漲 09:272021/07/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤溫和回升 11:092021/07/01 財經 《商情》逢低買進 支撐紐約期金上揚 09:442021/07/01 財經 《商情》利空報告 打壓紐約棉花續跌 10:012021/07/01 財經 《電子零件》旺季到 台燿H2業績估勝H1 10:182021/07/01 財經 不斷更新》鋼鐵人、航海王賣壓出籠 台股盤中創17863點新高後翻黑 09:062021/07/01 財經 《類股》鋼鐵股高檔震盪 中鋼坐鎮 10:352021/07/01 財經 遭控監視留澳學生 中國駁抹黑 04:102021/07/01 國際大事 民進黨買不到疫苗白宮幫忙開脫？孫大千提6點開轟：一心只想卸責 09:412021/07/01 政治 財經熱門新聞 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 航海王小心了 歐盟課碳稅玩真的 拒交恐被驅逐 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 航運噴爆了 他狂撈千萬不退場 死守船票原因曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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