儘管上周美國原油庫存，呈現連續六周下降的趨勢，但由於Delta變種病毒的爆發，投資人正等待OPEC+針對8月的產量是維持政策或放寬供應，故盤中油價漲跌互見；周四(7/1)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.30美元，報每桶73.77美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶74.64美元。(商品行情網)