26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像女團「SNH48」，因為零死角的精緻外型被日本媒體封為「4000年一遇美女」，日前她宣布好消息，要和饒舌歌手姜云升合作推出新作品，網友卻因此挖出男方多年前在直播時，竟曾說過污辱鞠婧禕的言論，對此，姜云升也立刻在微博道歉，希望能平息眾怒。

姜云升當年在直播時，竟發下誑語表示「我X鞠婧禕的時候，你就在旁邊看著」，當時就引起公憤，然而直到最近鞠婧禕宣布和姜云升合作新曲，男方才終於在微博發文，「沒什麼好好公關的，這是個道歉，我和你們說過我犯過很多錯誤，錯了得認。」

姜云升也在文內還原當年真相，他透露當時和饒舌界的朋友在玩「無下限的遊戲，說出的話語並不一定有惡意」，但他也坦言，如今看來這個遊戲存在很多問題「最大的問題就是我們會提到不相關且不認識的人」，姜云升誠心道歉：「口無遮攔，給我提到的任何人物道歉」。

姜云升發文道歉，網友卻不買單。（圖/翻攝自姜云升微博）

他最後也表示，「辜負諸位期待，沒給大家打個好樣，在此事上不用去辯解，因為這就是錯了」，貼文一出立刻引起熱議，然而網友並不買單，有人批評他如今翻出舊事，還特地發文道歉，對鞠婧禕來說是二度傷害，也有人認為他是在為自己找藉口，「猥瑣男就是猥瑣男，別用遊戲洗地」、「羞辱女性是個遊戲？」等等。