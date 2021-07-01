為協助中小微型企業導入數位工具，經濟部中小企業處將於7月1日推出「臺灣雲市集」平台，嚴選中小微型企業適用的雲端數位工具，並透過補助每家企業最高3萬點數位點數（等於新臺幣3萬元）供企業選購，幫助企業在疫情下邁向數位轉型，提升數位競爭力！

「臺灣雲市集」平台將於110年7月1日上午10時啟動，並全面採用線上申請。無欠稅及未曾接受相關計畫補助之中小微型企業，只要備妥工商憑證及讀卡機，透過電腦連網至「臺灣雲市集」平台，註冊加入會員即可獲得數位點數，並可在市集找到需要的雲端解決方案，企業選購後，政府負擔一半費用，最高可獲得3萬元補助。

新冠肺炎（COVID-19）疫情改變民眾生活習慣和消費行為模式，企業遠距工作、線上會議及線上開店等零接觸模式，已成為各行各業維持商業運作的新常態。中小微型企業改變過去做生意的習慣，用數位的方式接觸客戶、滿足客戶需求，進而提高公司營收與效率。然而對中小微型企業來說，坊間的雲端軟體工具多樣、價格及服務不一，選擇不易。為利中小微型企業快速找尋適合的雲端數位工具，由財團法人資訊工業策進會設計「臺灣雲市集」平台，中華民國資訊軟體協會結合專家篩選包括進銷存管理、雲端辦公協作、雲端收銀（POS）、行動支付及開店平台等約250多項雲端服務方案，供餐飲、零售、批發、製造等各行業選購。除此之外，透過點數的補助可降低企業導入成本，平台內提供的買賣定型化契約也可保障企業使用權益。

為讓國內企業在數位轉型浪潮中占得先機，行政院科技會報辦公室與經濟部、科技部、衛福部、農委會、客委會、原民會等部會共同推動產業數位轉型。除雲市集點數平台外，針對小微企業、製造業、零售與服務業、農漁產業等不同領域，皆推出符合產業特性的數位轉型輔導措施，希望讓中小企業可以加速數位轉型。「臺灣雲市集」雲端解決方案及相關數位轉型計畫申請可洽免付費服務專線0809-092-091、線上客服（服務時段週一至週日上午9時至下午6時）、諮詢信箱等管道，另外設有專家服務團提供免費諮詢診斷，協助企業快速申請及解決數位轉型的問題。歡迎中小微型企業上雲，加入數位轉型的行列！