七月新制上路，除了提高育嬰留職停薪津貼、放寬產檢假薪資補助、擴大不孕症試管嬰兒補助外，也推出實價登錄2.0。

總統蔡英文今（1）日在臉書提醒，七月到了，除了要持續落實防疫外，政府也有兩大類重要的措施如期上路，她要向關心育兒和房價的大家報告。

總統蔡英文提醒7月兩大新制上路。（圖／摘自蔡英文臉書）

首先是「育兒新制」，為支持準媽媽，孕婦產檢補助 的次數，從10次調高成14次，產檢假也從5天增加為7天；為創造更友善的育兒環境，育嬰留職停薪的津貼，從六成薪提高到八成薪；並擴大不孕症試管嬰兒補助，一般民眾第一次最高補助10萬元，後續每次最多補助6萬元，希望幫助到想生小孩的夫妻。

另一重點則是「居住正義新制」，按照房地合一稅2.0的規定，2016年後取得的房地、預售屋及特定股權交易，若在持有2年內出售，將會課45%稅率；持有超過2年、未滿5年內出售，則會課35%稅率，這是為了抑制短期的投機炒房。

至於按照實價登錄2.0的規定，房屋成交案件的地號和門牌要完整揭露，預售屋的定型化契約要納管，紅單交易也要納管並禁止轉售，這也是為了避免炒作，保障消費者的權益。