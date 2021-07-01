兩年一度歐洲工具機展10月4日將在義大利米蘭登場，工具機業者開始與時間賽跑，台灣機械工業公會及台灣工具機暨零組件公會，先後為工具機業出國參展搶訂單或安裝設備請命，籲請政府列入具迫切出國需求之商務人士優先施打疫苗名單。不過政府給軟釘子，一律轉衛福部處理。

歐洲工具機向來是全球最大工具機展，2019年台灣工具機業參展家數及使用攤位數居全球第四，雖然今年疫情衝擊下，今年只有永進、台中機械、程泰、哈伯及台灣引興等48家工具機廠及零組件業報名參展。業者擔憂歐洲7月1日實施疫苗護照，美國、大陸、日本及韓國等主要競爭對手企業員工都陸續打疫苗，可以如期參加歐洲工具機展，台灣業者普遍尚未打疫苗，如果無法出國參展，搶訂單輸給對手，將影響台灣工具機業者今年第四季至明年接單。

工具機業先透過台灣機械工業公會行文給經濟部，籲請政府，將有出國參展需求的工具機業者列入具有急迫出國需求之商務人士的優先施打疫苗名單，機械公會概估人數頂多上百人，願意造冊擔保。機械公會表示，經濟部回函是轉請衛福部處理。

工具機業隨後也請台灣工具機暨零組件公會幫忙，不過工具機公會匡列打疫苗名單不侷限工具機業，涵蓋各行各業急需前往日本、美國、歐洲參展、洽公及安裝機器人員，初估約有數千人，6月中正式行文給行政院。

工具機業者認為，搭機出國拚經濟可是冒著染疫的風險，只有打疫苗，才能解決問題，建議政府依公司規模及員工人數做為依據，大企業員額0.1％、中小企業員額2％做為上限，讓有迫切出國需求的廠商，可優先打疫苗。

身兼哈伯精密董事長的台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，台灣工具機業從去年第四季起，陸續接獲訂單，目前訂單能見度普遍看到第四季，明年第一、二季訂單還不明朗，依業者目前接單及出貨情況研判，今年工具機產值及出口值雙雙年成長20％～30％。

許文憲指出，世界各國陸續解封，兩年一度歐洲工具機展今年移師義大利米蘭舉行，許多工具機業者反映歐洲7月1日開始實施疫苗護照，只要打莫德納、BNT∕輝瑞及AZ等4支疫苗，就不需要隔離，希望工具機公會幫忙向政府爭取，這次出國參加歐洲工具機展人員及前往海外安裝設備的技術人員，都列入具有商務需求的優先施打疫苗名單。

許文憲坦言，工具機業出國參展，爭取訂單意願強烈，他承受來自會員廠商強大壓力，6月中旬工具機公會正式行文給行政院，他上週打電話向行政院副院長沈榮津報告，工具機業者有出國參展搶訂單，以及安裝設備的迫切需求，初估工具機業打疫苗需求人數不超過千人。

許文憲指出，以他所屬的哈伯精密也透過代理商報名參展歐洲工具機展，如果能打到疫苗，他會以理事長身分出席歐洲工具機展，坐鎮會場，無法打到疫苗，只能視訊交流，會有一層隔閡。

工具機公會秘書長黃建中表示，世界各國邊境陸續解封，工具機業者不單參加10月初在義大利米蘭舉行兩年一度歐洲工具機展，還有廠商需要到日本、美國等國洽談訂單或是幫客戶安裝設備。工具機公會日前正式行文給行政院，希望將各行各業需要拚經濟的業者，都列入迫切需求施打疫苗的商務人士名單，工業局官員曾主動聯繫工具機公會，瞭解出國拚經濟商務人士所需人數，目前接獲訊息是行政院將公文，轉給衛福部處理。