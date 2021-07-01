美中緊繃關係雖未明顯緩和，在美掛牌的中國企業帳目也受到更嚴密檢視，叫車服務巨擘滴滴出行等中國企業為順利募資、提升國際知名度，仍把赴美上市列為首選。

滴滴本週在美國首次公開募股（IPO），籌資約44億美元（約新台幣1228億元），成為阿里巴巴集團2014 年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO 案。今天掛牌首日，滴滴股價一度猛漲逾28%，但午盤迅速熄火，終場僅上漲1%。

滴滴搶搭美股夏季IPO熱潮上市前，另一家中國新創公司也在美國市場亮相，那就是有中國貨車界優步（Uber）之稱的滿幫集團。

滿幫6月稍早赴美IPO籌資約16億美元，在紐約證券交易所（NYSE）掛牌首日股價大漲13%。

上述兩家指標企業無懼美中逐漸走向對立的政治氛圍，也不怕美國政府維持前總統川普執政時強硬面對中國企業的部分措施，充分反映美國資本市場吸引力十足。中國企業近年雖掀起返鄉潮，在香港、上海二次上市，許多新創公司仍對美國情有獨鍾。

美股在寬鬆貨幣政策加持下屢創歷史新高，形成推動中國企業赴美掛牌的催化劑。根據安永聯合會計師事務所（EY），今年首季36家外國公司赴美IPO，其中半數來自大中華地區。

電子菸製造商霧芯科技、物聯網雲端平台塗鴉智能都是上半年赴美掛牌的知名中國企業。如今，滿幫與滴滴為這股熱潮添柴加薪，今年中國企業赴美IPO籌資總額有望突破去年全年的136億美元。

市場人士普遍認為，中國企業排隊赴美上市，著眼的是全球最大、最熱絡、最具深度的資本市場。此外，在美國掛牌有助提升企業國際知名度、引進更多元的投資人。多數中國企業在美國上市後股價大漲，也產生刺激作用。

去年爆發的瑞幸咖啡財務造假醜聞雖為在美掛牌的中國企業蒙上陰影，但阿里巴巴、京東等資本雄厚的權值股仍在美國屹立不搖；中國平安保險集團旗下金融科技公司陸金所、線上房仲業者貝殼找房去年也搭上赴美上市的列車。

然而，美中緊繃關係未隨總統拜登就任明顯緩和，美國以強制下市為威脅、加強檢視在美掛牌外國企業帳目的做法，也為外界認為財報不夠公開透明的中國企業在美國資本市場生存帶來風險。

此外，中國3大電信商5月從紐交所下市後，拜登擴大川普頒布的中國軍工相關企業投資禁令，滴滴、滿幫等無涉敏感技術的中國企業雖暫不受影響，但這道投資禁令日後如進一步擴大，恐加快美中財經「脫鉤」局勢。