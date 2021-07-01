中共總書記習近平。（摘自直播畫面）

【LIVE直播】大陸共產黨成立 100 周年大會｜2021.07.01

中共成立100周年大會7月1日上午8時登場，中共總書記習近平發表重要談話。

習近平指出，必須堅持中國共産黨堅強領導。辦好中國的事情，關鍵在黨。中國共産黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所係、命運所係。

習近平強調，中國共産黨始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。任何想把中國共産黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共産黨人不答應！14億多中國人民也不答應！

習近平還稱，必須堅持和發展中國特色社會主義。走自己的路，是黨的全部理論和實踐立足點，更是中共百年奮鬥得出的歷史結論；堅持和發展中國特色社會主義，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路。