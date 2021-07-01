昔日美國偶像歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）曾紅遍全球，近年卻頻傳精神狀況不穩、濫用藥物及與父親鬧翻等消息，上周她剛在視訊聽證會控訴父親透過監管法規限制自己不能再婚、強制裝子宮避孕器，掀起軒然大波；結束後布蘭妮與男友跑去夏威夷度假，因不滿遭狗仔跟拍，在IG上傳一段清涼短影片，怒罵不雅詞「Fxxk You」。

布蘭妮昨（30日）在IG發洩怒火，引用英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）著名歌曲《Fuck You》，PO一段穿著艷紅比基尼走在沙灘的影片，時不時露出泳褲邊的隱密刺青，十分養眼。她警告狗仔：「這是我的身體，不要再亂搞，胡亂修圖我的照片」，表示無論狗仔或粉絲都會不停主動搭話，完全不管她是否在忙或享受獨處時光，布蘭妮感到隱私被侵犯，痛罵沒禮貌，也哀嚎實在很難到處走走，因為到處都有一群傻子偷拍自己，還會被狗仔隊亂修圖，想到這裡她一把火又上來，開噴：「這些狗仔隊，我要誠摯地跟你們說，去你的，你們給我滾開」。

布蘭妮因長年飽受精神疾病困擾，法院2008年判定她的監護人和6000萬美金（約16.7億新台幣）財產交由父親傑米斯皮爾斯（Jamie Spears）託管，她痛訴13年的監管生活根本是虐待，信用卡、現金、手機和護照全都被沒收，被迫與父親安排的工作團隊同住，而她與小12歲舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）交往約5年，一直有想再婚、生寶寶的念頭，卻遭父親拒絕，限制不准取出子宮避孕器，對此布蘭妮父親透過律師代為發聲明，表達自己對女兒遭受的巨大痛苦感到遺憾。至於最終判決，法官正在進行蒐證中。