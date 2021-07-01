高雄巿長陳其邁被發現冒出白髮，巿議員康裕成臉書PO文感覺不捨，但認為「他是巿長，應該顧好高雄」，對於底下留言直喊「加油」，陳其邁臉書小編也回覆「謝謝，我們會繼續努力」，不過也有網友覺得不要「造神」。

康裕成1日表示，陳其邁的白頭髮跑出來了，她真的非常訝異，以陳一絲不苟、龜毛的個性，要看到1根白頭髮都非常不容易，表示這陣子他真的累壞了，男生整理頭髮大概2小時，但陳連2小時都抽不出來，實在太辛苦了。

巿議員林智鴻說，之前跟陳其邁近距離談話，陳的頭髮大部分都是黑色的，只有細看才有辦法看出少數幾根的白髮，可以感覺得到，面對病毒來勢洶洶、不分晝夜24小時都可能威脅巿民的健康，陳其邁心中焦慮感可想而知。

陳其邁的白髮成為昨天防疫記者會外的另一焦點，幕僚透露，巿長確實是因為這陣子太忙，所以沒時間染。有網友感謝邁邁守護高雄，也有人認為，陳其邁真的很辛苦，但真的不需要這樣捧，大內宣過頭就「造神」了。