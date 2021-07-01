五八林將疫苗施打通知置入重陽匯款通知單（區公所提供／戴上容新北傳真）

林口區公所推出線上申請重陽匯款（區公所提供／戴上容新北傳真）

Delta變種病毒來勢洶洶，長者出現緩打潮，像是八里長者接種率未達4成，新北市五股、八里、林口3區公所為提升長者疫苗施打率，特別在重陽敬老禮金匯款信件上，創意置入疫苗接種通知，林口區公所另發起抽獎活動，只要長者們採用匯款，即可參加抽獎抽好禮的方式。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，每年新北市各區公所都會寄發通知單，統計長者對於重陽敬老禮金的領取方式，今年剛好遇到疫情延燒，同仁便發揮創意巧思，在原本制式化平淡無奇的通知單中，置入疫苗接種通知，同時也推出匯款抽好禮的活動，鼓勵長者改用匯款的方式領取。

林口區藍品畯補充，轄內長者們可以透過紙本申請書申請外，也可讓家人們幫長輩透過電子表單填報申請，讓民眾不用再回郵或是親跑一趟公所，也能好好在家防疫。

五股區長洪崇璉表示，五股公所於7月1日起主動寄發關懷通知書給尚未辦理匯款長輩，改以匯款方式辦理，請長者於7月底前將匯款資料通知公所，並貼心附上免郵資回郵信封，便利家人協助長者資料，可就近郵筒投遞寄回公所，完成申請匯款手續。

八里區公所陳炳仲指出，八里長者因Delta變種病毒，遇上緩打潮，八里長者接種率未達4成，這次正好結合重陽敬老禮金的領取調查通知，鼓勵長輩施打疫苗提升保護力。八里領取現金長輩約1197人，通知單已於昨日全數寄發，期盼讓長者減少外部接觸增加染疫風險，在宅領得安心。