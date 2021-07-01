中共總書記習近平。（摘自直播畫面）

【LIVE直播】大陸共產黨成立 100 周年大會｜2021.07.01

中共成立100周年大會7月1日上午8時登場，中共總書記習近平發表重要談話。

習近平表示，中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國！

習近平說，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，解放思想、銳意進取，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就。

習近平稱，中共堅定不移推進改革開放，戰勝來自各方面的風險挑戰，開創、堅持、捍衛、發展中國特色社會主義，實現了從高度集中的計畫經濟體制到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變，實現從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破，實現人民生活從溫飽不足到總體小康、奔向全面小康的歷史性跨越，為實現中華民族偉大復興提供了充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件。

習近平強調，中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代！