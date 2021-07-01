全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)股東會通過將配發每股現金股息為4.5元，依在外流通股數計算，公司配發股息總金額為42億6172萬1224元，預計於7月30日發放。

臻鼎-KY今天舉行股東會，會中通過109年財報，儘管全球新冠肺炎疫情干擾，但臻鼎-KY業績維持水準，109年合併營收為1312.78億元，年成長9.34%，再創歷年新高，營業毛利為265.84億元，合併毛利率為20.25%，稅後盈餘為80.94億元，每股盈餘為8.9元。

臻鼎-KY今年第1季稅後盈餘為9.47億元，年成長8.73%，每股盈餘為1元，累計前5月合併營收為466.56億元，年成長31.81%。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，新冠肺炎對全球企業帶來百年大挑戰，考驗企業經營能力也考驗人性，而最能堅守永續經營的管理信念，並與利害關係人共度難關的企業，將為全球人類戰勝疫情作出重要貢獻，公司成立之初即以『精進環保、讓地球更美好』為經營使命，我們深知「企業」、「人」、「環境」與「社會」共榮共存的重要性，面對疫情的衝擊，有能力啟動全球防疫機制，對員工、客戶、投資人、供應商及環境，迅速做出應對，保障所有利害關係人權益，於艱困環境中交出亮眼成績。

臻鼎-KY對於技術的創新與品質亦高度重視，每年投入大量技術研發經費，以積極掌握未來產品趨勢並佈局前沿技術，截至2020 年底，本公司就先進技術研發的有效專利權已累計1057件，包括臺灣453件、大陸418件、美國186件。

臻鼎-KY長期在永續發展的堅持與努力，亦獲得外界肯定，公司於2020年12月與2021年6月連續兩度入選由台灣指數公司與英國富時社會責任指數(FTSE4Good)所共同編制的「台灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股，並連續於2019年~2020年兩年入選台灣證券交易所之「台灣公司治理指數」(CG100)成分股，臻鼎-KY的2020年企業社會責任報告書，已於公司網站「永續責任專區」正式發佈，公司積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，並將持續精進在ESG各方面的管理方針、成效及未來目標計畫。

對於環境保護，我們於製造生產過程實施多項節水創新專案，為了可持續的水管理與公開透明的水揭露制度，2019年開始進行水資源管理聯盟(Alliance for Water Stewardship AWS)標準實施作業，各園區分別於2019年及2020年取得AWS白金級認證，截至目前全球ICT產業中僅有9家獲得白金級證書，公司就拿下4家，創下業界首例。