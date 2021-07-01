安泰銀(2849)為創勞資共榮環境、穩固和諧勞資關係，已於6月30日與安泰銀企業工會簽訂「團體協約」，以具體行動保障員工權益，凝聚組織團結以利企業永續發展，盼創造企業、員工雙贏的職場環境。

安泰銀總經理張振芳表示，企業永續經營首重穩健的勞資關係，安泰銀向來重視員工權益與福祉，關心員工健康福利及職涯發展，對打造友善健康職場不遺餘力，希望能保障員工安心工作權益。

安泰銀指出，雙方此次簽訂團體協約達44條，以遵循勞動法令規定、保障員工工作權為出發點，藉由建立勞資雙方平等溝通對話管道，以落實公司治理、善盡企業社會責任。此次能在謀求員工、股東及公司間最大利益前提下達成協議，為和諧勞資關係推進一大步。

安泰銀表示，勞資和諧為公司治理基礎，安泰銀除保障勞動條件基礎外，並主張員工福利事項必須普及於全體同仁，包括行員業務訓練、同仁離職後回任優先聘用、薪資調整方案適用、提供行員優惠存款與員工團體保險等等，具體保障全體員工權益。

此外，安泰銀提供企業工會運作、活動及設施利用，包括工會辦公室及所需辦公設備、協助辦理企業工會會員入會手續、代扣會員會費、以及企業工會理事長全日駐會等，協助全體同仁未來如遇到勞動爭端，可透由勞資雙方協商機制，獲得有效解決。

安泰銀表示，員工是公司最重要的夥伴，在環境、社會、治理（ESG）的平衡基礎下，未來將持續重視同仁權益保障，共同踐行企業社會責任，努力提升經營績效，兼顧員工、股東及其他利害關係人，創造勞資共榮雙贏的新契機。