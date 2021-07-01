疫情帶動用戶對於個人健康管理的重視，具有血氧測試的小米手環6備受台灣市場期待，根據小米客服中心、全台小米實體門市與合作夥伴統計，小米手環6自宣布以來詢問度與關注度超越上一代近3成，故小米緊急宣布小米手環6將調整為今(1)日預購開跑，將於7月下旬陸續出貨。

小米手環6於台灣市場的開賣消息甫一釋出，由於支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測與睡眠監測等功能，隨即受到廣大用戶熱烈關注與詢問，根據小米客服中心、全台小米實體門市與合作夥伴統計，小米手環6自宣布以來詢問度與關注度超越上一代近3成。

小米表示，小米手環6於全球發表以來，小米台灣首要目標即是以最快的速度引進台灣市場，以回應米粉與廣大用戶的需求，但小米恪守在地市場法規與政策，以確保提供用戶最安全及完善的產品與使用體驗，依規定取得相關認證與函文所需費時，同時物流運輸中受全球疫情等因素影響，小米台灣緊急宣布小米手環6將調整為今(1)日預購開跑，並推出「小米手環6 樂齡健康送」買一送一預購活動，於7月底前陸續出貨。

小米手環6擁有1.56吋AMOLED 大螢幕，相較於小米手環5顯示面積提升50%，讓用戶可清楚閱讀任何簡訊、來電與通知提醒，新增支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能，即時為用戶把關健康數據；小米手環6內建高達30種運動模式，化身手腕上的健康教練，即時為用戶檢測運動成效，疫情在家也能做好健康管理；同時，提供高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶，兼顧實用及美觀。