根據國際貨幣基金（IMF）周三公布的數據，今年第一季全球外匯存底的美元配置小幅升高、歐元占比下滑，而人民幣占比連續第5季升高。

根據IMF的首季全球外匯存底報告，美元占比從前一季的58.9%小幅升高至59.5%。而美元仍是全球央行持有最多的貨幣儲備。

在IMF公布數據後，加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師Shaun Osborne出具研究報告指出，因美元在第一季普遍走高，美元持有部位的增加可能比實際數字更為明顯。

今年首季美元指數上漲3.6%。

但Osborne也表示，整體趨勢確實突顯出貨幣儲備逐漸撤離美元。他表示，根據IMF的數據，2001年第二季美元的配置達到最高峰，為72.7%，隨著貨幣儲備逐漸朝多元化發展，美元占比下滑的趨勢一直都在。

今年第一季以美元持有之外匯存底為6.991兆美元，較去年第四季的6.996兆美元下滑。以歐元持有的外匯存底季減4.4%，為2.415兆美元。

今年首季歐元的占比為20.6%，較去年第四季創下2014年來新高的21.3%下滑。歐元占全球外匯存底的比重在2009年達到最高峰，為28%。

今年第一季人民幣占比為2.4%，較前一季的2.2%升高，並為連續第5個季度上升。第一季以人民幣持有的外匯存底增加7%，為2870億美元。IMF自2017年才開始追蹤人民幣占外匯存底比重。