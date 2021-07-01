警方於鍾男塑膠袋中起獲1把超過30公分的武士刀，並因鍾男無故攜帶刀械警方已依社會秩序維護法移送法辦。（桃園分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園警分局上月30日深夜接獲民眾報案稱1名男子在中埔一街持刀揮舞閒晃，警方隨即派遣快打部隊到場壓制持刀鍾姓男子，鍾男卻疑似精神恍惚自爆友人家中吸毒情形並帶警方到達毒窟現場，發現5人室內群聚，並現場查獲毒品器具移送法辦。

桃園警分局指出，上月30日23時50分接獲民眾報案稱1名男子在中埔一街持刀揮舞閒晃，警方隨即啟動快打部隊抵達現場搜尋，發現22歲鍾姓持刀男正手提塑膠袋，步伐踉蹌的閒晃，員警要求鍾男放下塑膠袋，卻見鍾男欲拿貼身短刀防身，隨即緊握鍾男雙手，並抽離鍾男背後的短刀，鍾男辯稱「我真的要沒有掙扎！」

警方指出，鍾男塑膠袋中裝有超過30公分的武士刀1把，並於身後藏有貼身短刀1把，警方詢問鍾男持刀原因，鍾男表示刀是朋友給自己防身用，而為何在路上閒晃，鍾男則表示是來幫朋友搬家，但神情卻眼神呆滯，疑似精神恍惚，據了解，鍾男精神恍惚應與吸食毒品有關。

此外，警方表示，鍾男疑似因精神恍惚判斷力失常，經警方壓制後意外自爆友人家中有吸毒情事，更進一步協助警方至友人家開門入房，警方隨即發現33歲許男裸著上半身與1男3女聊天違反室內群聚規定，並於現場查獲6包安非他命及1具自製吸食器，現場人贓俱獲。

警方指出，22歲鍾男因無故攜帶刀械，後依社會秩序維護法移送法辦，而33歲許男等人因持有安非他命及吸食器具依毒品危害防制法移送，且因許男與其友人1男3女等共計5人於室內聊天，違反疫情期間室內群聚規定，警方已製作紀錄表後移請桃園市政府衛生局裁處。

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