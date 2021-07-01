對於中共總書記習近平今早於建黨百年活動中對台講話，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，習近平此次對台談話中有三點重要訊息，首先是習說堅持一個中國原則「和」九二共識，這次用「和」意指把一中原則和九二共識切開，而非過去一度所稱的「體現一個中國原則『的』九二共識」。此次意義在於有突出九二共識的工具價值，回到原汁原味的九二共識意味。

趙春山指出，習近平這次建黨百年涉台講話部分，篇幅雖不多，但把過去對台政策要點、關鍵詞都用到了，如一中原則、九二共識、和平統一、反對台獨。

其中又有三個很重要的訊息，在一中原則和九二共識上使用了不同的提法，這次說「和」九二共識而不是「的」。一中當然是兩岸的基本前提，但兩者分開來講有回到過去原汁原味九二共識的味道，具特殊意涵，一中是基本原則，九二共識為兩岸談判的共同政治基礎，分開來講具有不一樣的意義，有突出九二共識工具價值的意味。

趙春山強調，再者是推進和平統一「進程」，現在已從建黨百年「征程」踏向第二個百年目標，未來對台政策要完全配合第二個百年目標前進，兩岸和平統一進入「進程」，於此未來中共會做很多工作。

最後，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心」，趙春山直指這裡是講給外部聽的，尤其是給以美國為首的外國人聽的。如果是單純對台灣講話不必強調中國人民，因此強烈警告外國勢力不要介入台灣問題。