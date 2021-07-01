隨著科技進步、網路普及以及大數據運作下所帶來的嶄新商業模式，身處在數位時代的你我早已習慣用一隻手指搞定生活大小事，不論是吃的、穿的、玩的、用的…有關食、衣、住、行、育樂各個層面需求，因著無遠弗屆的互聯網絡與綿密暢通的交通物流運作都可幫你一一達成，而且做得快又好！

舉例來說，以前要出門上班或訪客，很多人都已習慣手機一通55688，讓台灣大車隊的專業運將為你移動效勞。今日隨著網路科技發達便利，只需一指滑開55688 APP，不只是載客，那怕你是要外送、搬家、代駕、醫療運送、甚至是毛小孩、無障礙、女性專車等服務都使命必達！

作為國內第一品牌、市佔率高達24%的台灣大車隊除了網絡綿密、遍及全台，服務項目更是愈趨多元。今受惠於數位科技成熟，長年專業營運的台灣大車隊早累積了龐大數據，在因應全球疫情所催生出的嶄新生活型態，得以展現領先優勢！為要乘勝追擊，台灣大車隊宣布與資金雄厚的「金庫資本」達成投資協議，資本金庫將砸下1.8億元入股台灣大車隊集團旗下「全球快遞」，成第二大股東，發揮十多年來累積的E-mobility數位化平台優勢，同時透過與國內機車龍頭「光陽集團」異業結盟，編列兼具環保與靈動的Ionex電動機車車隊，為消費者多元化的需求提供最好服務，強強聯手打造台灣數位化生活最後一哩路的明日之星。

30日在台灣大車隊集團董事長林村田、光陽集團董事長柯勝峯、金庫資本總經理丁學文與全球快遞總經理劉金維共同見證下，全新揭開資金結合、戰略同盟的歷史扉頁！

「金庫資本」是專注於全球領域產業整合基金投顧公司，以出行(電動車、車聯網、車能網)及消費升級為主要基金投放，管理規模超過百億新台幣。在國際化的DNA底下，利用資本運作創造跨產業與跨國平台，讓台灣產業與新興國家產業、獨角獸連結對話，藉以創造更多元、更具競爭力的商業模式。不僅如此，資本金庫於2020年時宣布投資3000萬美元（600萬美元投資Grab母公司，2400萬美元投入於雙方合資成立的GrabWheels）入股東南亞最大獨角獸Grab（Grab Taxi Holdings Private Limited），因著在東南亞市場的快速成長，Grab成立至今不到十年，初估市值已超過160億美元，其投資陣容還蓋軟銀、豐田、中投、現代汽車、滴滴……等企業巨擘。

此次金庫資本投入新台幣1.8億，將用於「全球快遞」人才培育、團隊擴編（包含資料科學、演算法工程、App軟體、前端工程師、營運管理、行銷、客服/客戶體驗等專領域）。除了成為全球快遞第二大股東，金庫資本更將扮演未來資本化推手，協助「全球快遞」與全球出行獨角獸企業展開合作。

今年出任「台灣智慧城市產業聯盟會長」的光陽集團董事長柯勝峯樂見金庫資本與台灣大車隊集團的跨業合作。將以過去光陽KYMCO在東南亞打造Grab智慧城市交通生態與Ionex車能網經驗讓台灣產業與世界接軌。(圖/光陽提供)

金庫資本總經理丁學文表示:「與資本對話將是台灣邁向未來的一個關鍵，金庫資本除了促成光陽集團與台灣大車隊集團合作，還會將過去十多年來累積寶貴資源挹注「全球快遞」。未來，「全球快遞」外送員使用數位化科技平台、騎乘Ionex電動機車穿梭大街小巷，將提供消費者最佳服務體驗，架構台灣嶄新的出行服務生態圈。」

台灣大車隊集團董事長林村田則表示:「旗下全球快遞專注最後一哩路的物流服務，集團將透過雲端派遣系統調度全台2.6萬騎士物流車隊與2.2萬計程車車隊強力支援。與光陽集團合作Ionex電動機車物流解決方案，建構B2B、B2C外送電動車隊，更可望讓此成功模式向全球市場輸出，賺全世界的錢並成為台灣的驕傲。」

而今年剛出任「台灣智慧城市產業聯盟會長」的光陽集團董事長柯勝峯，更是樂見金庫資本與台灣大車隊集團的跨業合作。過去光陽KYMCO在東南亞打造以Grab為核心的智慧城市交通生態鏈中，Ionex車能網扮演極重要的角色。此次異業深度結合更將與世界接軌，為智慧城市交通服務的創造新典範。」

全球快遞是台灣大車隊集團旗下子公司，也是台灣首家導入APP行動派遣的物流企業。此次結盟將借重策略投資夥伴金庫資本與光陽集團與國外物流車隊交流，加速朝向具國際競爭力的科技物流公司邁進。(圖/光陽提供)

藉由台灣大車隊與光陽集團兩大產業龍頭的戰略結盟，揭櫫台灣產業轉型已全面啟動，不僅資本結合取代了傳統聯盟方式，異業結合更勢無可擋。在外賣、電商配送、運輸物流已成為現代人生活常態下，此次合作的超前部署與全方位生活服務平台將成為疫後最佳的經濟傳遞者。當然，強強聯手的契機也將讓台灣出行品牌立足在地、放眼國際，站在一個更好的制高點向全世界追逐出行服務的獨角獸發聲，以更卓越的電動出行系統服務將世界舞台輸出將指日可待。