國民黨主席江啟臣今上午發布「公投領銜人聯合聲明」，他到新北市三峽恩主公醫院發送物資時表示，距離828公投已不到2個月，盼中選會須告訴大家828公投是否如期或延期，另外針對民進黨編列5700萬預算宣傳公投，江啟臣也說「民進黨真的是課金戰士，想拿錢跟民意對決」，再次證明腦袋只有政權。

江啟臣今與新北市議員江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌等人到恩主公醫院，一同捐獻N95口罩、隔離衣等物資；對於聯合聲明，江啟臣表示，中選會在5月27日發布四個公投案的投票日期，期間遇上三級警戒，中選會有責任清楚說明，公投是否延期。

江啟臣說，如果不延期，該做好的防疫措施，如何保障民權行駛，還有中選會如何做到依法行政、超然獨立，要延期要延到何時，如何延期，標準是什麼，都要公布給民眾知道；如今三級警戒至少持續到7月12日，疫情沒有清楚說明，尤其是負責公投的中選會要做通盤檢討規畫，公投是人民的權利，應該在依法行政3大原則底下做安全投票。

另外，民進黨編列預算宣傳公投，江啟臣說，民進黨真的是課金戰士，想拿錢跟民意對決，相信民意不會被民進黨文宣、打垮，再次證明在民進黨的腦袋裡只有政權而已，不是民意，看看民意對四大政策公共政策選擇，就清楚人民想法在哪，民進黨不如把5700萬拿疫苗，救救台灣人，可能可以弭平民怨。