Delta病毒侵台，讓疫情陷入緊張；台中市65歲施婦罹患輕微失智症，疫情期間，某日獨自開車外出突遇大雨滂沱，因急著返家、緊張亂了套，忘了回家的路，且施婦有心臟疾病，不會使用導航，故打電話給遠在彰化工作的兒子，兒子向彰化警方求助，最後在員警的協助下，安全返家。

施姓婦人的兒子說，他請母親將車停在路邊不要移動，並向彰化縣警局110報案，通報母親所在的轄區台中市警第二分局永興所，獲報員警趕抵現場，施婦如獲救星，解除一場危機，兒子確認母親安全，不斷向員警致謝。

永興派出所表示，當時接獲通報，施婦駕駛白色賓士小客車，停在北區中清路與梅亭街口，恐發生意外，需警方協助等，警員黃聖智、蕭士于迅速趕抵，發現婦人在車內，於是輕敲車窗，只見婦人神情緊張，最後警車當前導車，帶領婦人駕車返家。

據警方了解，施姓婦人家住北屯區，疫情期間都宅在家，當天獨自開車出門補貨，突遇大雨滂沱，一時迷失方向，沿路開到北區，不知如何返家；第二分局長蔡元戎表示，如遇急難需救助，立即向警方報案，避免意外發生。