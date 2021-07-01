台北市王姓 60 歲婦人在網路上交友，認識自稱伊拉克籍高級飛行員培訓機師，於 109 年 12 月至今短短半年，以送禮物被海關查扣及各項理由 要求王女匯款、面交，總詐騙金額近達新臺幣2千萬元。然而近日王 女財物用罄，始向兒女借錢，並稱其外籍男友需借款幫忙，家人驚覺 王女已遭人詐騙，旋即陪同至派出所報案。

伊朗機師網上示愛，婦人昏頭賣2房匯2千萬散盡家產，面交現金時警方現場逮捕車手。(戴志揚翻攝)

伊朗機師網上示愛，婦人昏頭賣2房匯2千萬散盡家產，面交現金時警方現場逮捕車手。(戴志揚翻攝)

中山分局專案小組循線追查並積極佈署，順利於 29 日 18 時許，在王女住家附近，逮捕取款外籍車手及集團上游潘嫌，惟警方上前盤查時，潘嫌見員警詢問，態度囂張不知悔改，當場遭警方拘捕歸案，全案詢畢後，依詐欺罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署賡續偵辦。

案經警方調查，該菲律賓籍移工係為打工賺錢而誤入歧途，加入 詐騙集團擔任面交車手，數次依照集團指示，前往被害人住家當面親 點領取現金約新臺幣 1300 萬元得手，取錢成功後就直接將現金交付集 團上游;除此之外，佯稱戰地機師之男友，更多次以送禮遭海關查扣 等各項理由，協請王女幫忙，王女不疑有他，依照指示匯款至指定帳 戶約新臺幣 582 萬元，前後總財損已逾千萬。

臺北市政府警察局中山分局表示，因近期國內疫情嚴峻，民眾大 多待在家中防疫，然而詐騙集團全年無休，並不因疫情而停擺，呼籲 民眾，在防疫期間，假交友、假冒公務人員詐財等常見詐騙手法，仍 要謹守反詐三要領:「一聽、二掛、三查證」，如接獲不明來電或發現 可疑人士，請馬上報警或撥打 165 反詐騙諮詢專線查詢，警民合作共 同營造「詐騙零容忍」居住環境，警方未來也將持續針對詐欺犯罪，採取與時俱進的防處措施，以力求制敵於機先，共創安心家園。