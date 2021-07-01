【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大又有新景點，2021年7月卑詩省（British Columbia，又稱BC省）瑪拉哈特天空步道（Malahat Skywalk）將正式開幕，這條海拔250公尺的步道位於溫哥華島（Vancouver Island），離維多利亞市區僅35分鐘車程，將為遊客提供極致自然高度體驗。

▲從瑪拉哈特天空步道眺望美景。 圖：瑪拉哈特天空步道╱提供

訪客們在此親近自然、暢享美景同時，還能深入地感受BC省沿海地區獨特的自然景觀。登頂的途中有多個觀景點，遊客們可率先來到離地20米的TreeWalk，沿著600公尺長的木製步道漫步，近距離欣賞楊梅樹和道格拉斯冷杉的樹冠；在沿途的三個休息站稍作歇息後，登上木製的螺旋坡道，登上40公尺、10層高的螺旋塔式觀景台，這也是BC省的第一座螺旋塔式觀景台。

來到250公尺高的頂層時，可以360度全景觀賞加拿大和美國兩個國家的島嶼、入海口、峽灣、森林和山脈等景色。返回地面時，除了選擇沿著坡道步行返回，還可從驚險刺激的螺旋滑梯滑下，解鎖難忘的活動體驗。未來疫情解禁後，期待到加拿大一遊，體驗全新景點的震撼。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）