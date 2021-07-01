新北市昨開放第四波疫苗預約施打作業，對象為72歲以上長者及65歲以上原住民，不限設籍於新北市，預計施打11萬6000劑；新北市研考會表示，截至今早9時已完成預約7萬劑，尚有4萬餘劑，請符合資格的市民朋友就近預約。

新北市線上預約施打系統昨一啟用湧入百萬人次流量，網頁一度大當機，民眾直呼比演唱會門票還難搶，市府團隊修復後持續運作，記者今早實測，網頁順暢，約5分鐘可完成預約程序。

新北市研考會主委林豐裕表示，系統運作順暢，今日早上8時起，10分鐘內湧入1000筆預約，現預約網站流量雖處高峰，經昨日調校，僅3分鐘即可完成預約程序。

研考會表示，目前新北市17個行政區的29處中、大型疫苗接種站，尚有4萬餘劑莫德納疫苗可供預約，其中22個行政區的衛生所已額滿，請市民朋友安心，只要符合資格的市民朋友，預約就近的接種站，一定都會接種到疫苗的。

研考會提醒，提醒市民本次疫苗預約時間至今（1）日晚間10點，請符合資格的市民朋友把握預約的時間。