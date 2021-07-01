高雄市鳳山區某社區大樓2戶共5人確診，研判前後搭乘同一部電梯造成感染。對此，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，電梯如同封密式的箱子，電梯啟動後風扇便會旋轉，病毒就會在裡頭群魔亂舞，因此只要社區存有病毒，無論電梯內是否有人，未佩戴口罩就會被感染。

黃軒今（1）日稍早於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，去（2020）年早有新聞報導指出，在電梯內若未佩戴口罩，即便大家都沒有說話、沒有互動，仍會被傳染，原因為電梯內的按鈕都被病毒沾黏了，因此電梯的按鈕成了危險因子之一。

黃軒舉出過去SARS經驗，一名從廣州來的醫學教授，入住香港九龍酒店911房，進而將病毒傳給同棟不同樓層的旅客，染疫的個案均未出席相同活動，彼此也都不認識，事後調查發現酒店內電梯地板、按鈕及牆面，病毒的濃度相當高。

黃軒表示，電梯猶如一個封密式的箱子，只要電梯一啟動，風扇跟著旋轉，一旦有濃度超標的病毒沾黏在地面、牆面，或是有正在飄動的飛沫顆粒，每次風扇一發動，就是對著封閉的箱子內擾動吹襲，若沒有戴上口罩，就會是在群魔亂舞下，吸入病毒，讓電梯無形中成了重要感染地點。

黃軒說，新型冠狀病毒傳播距離，在電流風扇吹動下，最遠可達4.5公尺，至少在30分鐘內仍可漂浮在電梯內的空氣中。因此在疫情流行期間，進入電梯前務必佩戴口罩；出電梯後記得勤洗手。

黃軒以加拿大曾對120個電梯按鈕，和96個馬桶蓋做過的研究為例，電梯按鈕的病菌高達61%，比馬桶蓋的病菌含量43%更髒，建議可利用手邊工具減少與按鈕的接觸，包括筆頭、打火機、鑰匙、牙籤及衛生紙等。

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