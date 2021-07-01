中國共產黨創建百年，國民黨前主席連戰、洪秀柱紛紛祝福，不過國民黨未發賀電祝賀。國民黨主席江啟臣今與民代到新北市三峽恩主公醫院發送物資時表示，2黨過去沒有針對黨慶發賀電慣例，此時此刻最重要的是追求台海和平穩定，繁榮發展。

江啓臣今與新北市議員江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌等人到恩主公醫院，一同捐獻4320個口罩、隔離衣400件、三箱N95口罩和隔離衣；他表示，百年政黨有追求堅持價值理念，非短暫表面形式，此時此刻兩岸政黨，更重要是要追求台海和平穩定，現階段政黨應該共同追求的目標是找回對話基礎、人民交流的管道。

江啓臣說，國民黨125、120年黨慶或是共產黨90、95年黨慶，兩方都沒有互相發過賀電，對於連戰、洪秀柱發電祝賀，他說，相信2人都是用個人名義關心兩岸狀態，對於兩岸關係不佳、兩岸憂心態度做表達，希望盡個人能力，改善兩岸關係。