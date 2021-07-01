2021年大陸最火熱IPO之一的滴滴出行在美國時間6月30日在紐交所正式上市，但股價開市起漲後一度反向大幅跳水，甚至出現破發風險，截至最終收盤收漲1％，報在14.14美元／ADS（美國存托憑證），成交額超過43億美元，收盤市值為677.8億美元（約合人民幣4738億元）。

據Investopedia報導指出，滴滴創始人程維和聯合創始人柳青在上市前加起來可能僅持有不足10％股份。此次上市更多受益的絕對是那些過去9年活躍在網約車江湖中的投資人。

另外根據上月滴滴公布的招股書顯示，本次上市預計將發佈2.88億股ADS，實際發行3.17億股ADS，目標籌集資金40億美元。上市僅一天，提前完成了目標，可見投資者十分看好滴滴的發展前景。

目前，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。2021年第1季，滴滴在大陸擁有1.56億月活用戶，出行業務日均交易量為2500萬次。目前滴滴在全球共1萬5914名全職員工，其中研發員工7110名，占總人數44.7％。

在此前的招股書中，滴滴表示此次募集的資金中，將有30％用於擴大大陸以外國際市場的業務；30％用於提升包括共用出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；20％用於推出新產品和拓展現有產品品類，以持續提升使用者體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。