奇異果富含維生素C與膳食纖維，被認為是養顏的水果之一，但你是否曾吃完奇異果覺得口腔、舌頭發麻呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，因為奇異果中有一種水解蛋白酵素，部分民眾可能會對此出現過敏反應，醫學上稱為「口腔過敏綜合症候群」，通常約1小時即可緩解，無需用藥治療，也無須過度擔憂。

小小一顆奇異果富含多種維生素，尤其高含量的維生素C讓奇異果被視為是養顏食材之一。然而，有時吃完奇異果卻會感覺舌頭發麻，會是俗稱的「咬舌頭」，為什麼會有這種狀況呢？

廖嘉音營養師表示，奇異果中含有一種水解蛋白酵素，會容易引起體內抗原反應，可視為是過敏反應的一種，醫學上稱之為「口腔過敏綜合症候群 (Oral allergy syndrome OAS)」；這種過敏反應可能會刺激舌頭或口腔黏膜出現紅腫、疼痛、發炎、破裂等狀況，也就是俗稱的「咬舌頭」。

(圖/健談提供)

OAS過敏症狀與程度通會因人而異，且可能會受到奇異果品種、食用方式等差異而有所不同。一般來說，若將奇異果削皮後食用、食用前沖水以去除外皮絨毛沾附在果肉上、或是食用熟度與甜度較高的奇異果都有助於降低過敏反應，或改吃經過烹煮、烘焙的奇異果也較不易引起不適症狀。另外，若將奇異果冷凍後食用，可讓部分過敏原蛋白質變性而降低過敏反應；亦或者將奇異果打成果汁後飲用也可減少因咀嚼而造成的口腔接觸刺激，也有助於降低過敏反應。

廖嘉音營養師補充，除了奇異果之外，鳳梨、杏桃、水蜜桃、杏仁、榛果等也可能會出現OAS過敏反應，但這類不適症狀大多會在1小時內慢慢消退，一般來說不太需要用藥或就醫；但若不適症狀嚴重、引起全身性的過敏反應、或症狀長時間持續未消退時，仍可主動諮詢醫師的診斷建議。