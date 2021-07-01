國泰智能電動車(00893)今掛牌，早盤指數爆量走高，近11點時成交量已突破16萬張，將再創ETF掛牌首日成交量新高紀錄。國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉指出，國際三個電動車指數中，僅ICE FactSet全球智能電動車指數是唯一100%投資在純智能電動車廠及其供應鏈，至於其他兩個指數(NYSE、Solactive)的成分股包含較多傳統車廠。而國泰全球智能電動車ETF即是追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數指數。

國泰投信近1年來新募集的基金掛牌日都出現放量，成為市場人氣指標，前一檔掛牌首日成交量創新高是國泰台灣5G+(00881)，該檔基金掛牌首日成交量為16.7萬張。

00893標榜涵蓋全球約10個國家，成分股有30檔，主打投資「最純」的智能電動車概念股，只挑選公司目前營收來源與智能電動車產業最相關的上、中、下游供應鏈。

電動車在台雖然還未普及，但在全球的銷量已飆速成長。2020年全球銷售量已達250萬台、預估2025年將達1,120萬台，2030年達3,110萬台，十年成長幅度將超過10倍；與年產值約新台幣15兆的智慧手機、12兆的半導體相比較，「全球智能電動車」可說是大有錢途，年產值約可達新台幣百兆元。

游凱卉表示，傳統車廠每多賣一台電動車，就要少賣一台燃油車，這不免影響該公司整體獲利及營收表現。而這也是為何100%布局純電動車的「ICE FactSet全球智能電動車指數」近2年來報酬率高達182.3%，且漲幅勝過其他兩大電動車指數之關鍵。