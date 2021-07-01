電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（1）日舉行股東會，由董事長王伯元親自主持，並向與會股東報告2020年營運成果。股東常會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案及公司章程修訂案。同時，為強化中磊產業競爭優勢，期望引進策略投資夥伴，提升營運效能，另中磊也於今日股東會中通過私募案，為下階段躍升累積動能。

中磊2020年度合併營收達新台幣361億元，較2019年營收318億元，年成長14％。累計全年營業利益為11.4億元，亦較去年同期成長15％，另全年稅前淨利為11.1億元，歸屬母公司稅後淨利達9.1億元，以加權平均股本換算，2020年合併每股稅後盈餘（EPS）為3.66元。股東常會同時決議通過盈餘分派案，每股將配發現金股利2.6元，配發率達71％。

中磊董事長王伯元於會中，首先對所有股東的支持表達感謝。疫情使居家辦公和遠距教學等趨勢隨之興起，加速數位轉型，帶動寬頻網路設備升級需求。中磊憑藉全球深耕布局及堅強研發實力，積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，並因應客戶需求，發揮彈性製造之優勢，串聯台灣、蘇州、菲律賓及印度等四地生產基地，強化營運效能，進一步提升電信市占率。此外，中磊持續投入新產品領域如新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台、智慧物聯網等創新加值應用，也可望為整體營運再添成長動能。