勞動基運用局今（1）日公布勞動基金5月收益負192億元，累計今年前5月收益2548億元，未年化收益率為5.62％。另外，該局受衛福部管理的國保年金5月也小虧9.4億元，累計前5月收益數為223.6億元，收益率為5.62％。

勞動基金運用局表示，近來歐美主要國家疫情趨緩，陸續放寬經濟活動限制，各行業活動普遍改善，加上各國下半年度持續採行擴張政策，以及寬鬆的資金環境下，帶動全球主要國家經濟邁向復甦。

然而因近期新興國家疫情快速蔓延，影響部分產業之發展，增加投資人之疑慮，故表現相對弱勢。觀察MSCI全球、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，5月份表現分別為1.56％、-2.84％及0.94％，累計今年前5月表現則分別為10.84％、15.86％及-2.35％，股債走勢分歧。

勞動基金布局於國內、外之股票、債券及另類投資，投資運用績效均受到各金融市場表現影響，近期全球金融市場波動加劇，勞動基金運用局表示，將會密切掌握全球金融情勢，在既定之資產配置下，適時調整投資布局及時點，加強風險管控，以提升基金長期投資效益。