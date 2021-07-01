「綜藝祖師爺」倪敏然遺孀李麗華痛失丈夫16年，倪敏然當年不告而別，讓李麗華無法接受，她被迫接受先生突然離世的打擊後，李麗華接著在2015年發現罹患乳癌，李麗華的人生經歷許多無常，經歷這場大病，也讓李麗華有了人生體悟，了解到要「誠實面對自己」。

倪敏然2005年離世，當然人在美國的李麗華無法接受丈夫驟逝，回台處理先生後事的她，一度無力招架，根據《鏡週刊》報導，倪敏然過世後，有很多人提供李麗華工作機會，李麗華為了生活和一對子女，對月薪15萬的購物專家很有興趣，但做了3個月，她拚到胃出血，所幸教會姊妹介紹李麗華開歌唱班，讓歌手出身的她生活過得開心又充實。

倪敏然遺孀李麗華走過許多人生無常。（圖／本報系資料照片）

李麗華本以為生活就此過得順遂，未料她卻發現自己罹患乳癌，讓李麗華突認清「原來我也會死」，當時李麗華心繫一對子女，她告訴自己絕對不能軟弱，讓她有勇氣面對病魔，也讓李麗華有了人生體悟，了解要「誠實面對自己」，李麗華表示，自己經歷癌症後，會思考自己的一言一行，李麗華也認為，人雖然難免會對自己說謊，但最終仍要誠實面對。

李麗華走過生死交關，讓她變得更勇敢、豁達，抗癌成功後的李麗華，身心狀態極佳，而她也在上個月升格當阿嬤，李麗華開心兒子當爸、大讚媳婦聰明又體貼，李麗華正開心迎接人生下半場。