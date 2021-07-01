台南1間供奉「劉海先祖」的神壇昨（30）晚發生火災，火勢一度延燒並出動雲梯車搶救，不過過程中發生雲梯車故障卡在空中，所幸火勢當時已受控制，故障直到凌晨3時才排除；巧合的是，該輛雲梯車在3年前曾在1場「狐仙堂」火災中也故障過，而神話「劉海砍樵」就是劉海與狐仙相戀的故事，消防員事後紛紛笑說「是狐仙來找劉海了」。

台南北區昨晚10點1間供奉財神「劉海先祖」的私人神壇發生火災，因現場都是木製建材，火勢延燒相當猛烈，消防隊到現場派出雲梯車升空從窗戶射水，正當火勢受到控制時，雲梯車卻故障卡在空中，上頭的消防員只好利用消防梯自行攀爬下來，最後派出另輛雲梯車載消防員至上頭手動控制油壓，維修一直到凌晨3點才排除故障。

而有趣的是，此次失火的神壇主要供奉劉海，劉海又名劉海蟾，是全真五祖之一、與呂洞賓齊名，因為他喜歡將頭髮梳到額前齊眉，據傳「瀏海」這個形容詞因此而來，而神話故事中，相傳劉海就是是在砍材時相遇化身美女來報恩的狐仙，並展開一場智鬥金蟾的愛情故事。

而該輛故障的雲梯車曾在2018年搶救台南東區1間「狐仙堂」時也發生故障，當時也是造成消防員受困空中，如今又碰上相同事件，而2事件的主角又有關聯，不禁讓消防員莞爾一笑說「是狐仙來找劉海了」。