各校高手站出來！「110年低碳知識大會考」1日如火如荼展開，台中市政府低碳城市推動辦公室指出，凡就讀台中市轄內國小、國中及高中（職）學生均可參加線上測驗，只要動動手指，就有機會抽中家樂福1萬元禮券，活動總獎金高達60萬元；活動即日起至8月31日止，歡迎各校高手來挑戰，萬元禮券帶回家。

低碳城市推動辦公室表示，今年低碳知識大會考以「多禮」、「多元」及「多趣味」三多設計的方式，讓學生輕鬆學習永續發展及低碳相關知識，題目包含了解永續發展的概念與推展、日常生活落實節能減碳的方法，太陽能、水力發電等再生能源的認識與運用，對抗全球氣候變遷的作法等；期望於暑假防疫期間，學生學習不中斷，提供居家線上學習的資源與平台，進而帶動親子共同參與測驗，深化永續教育。

低碳城市推動辦公室說，市長盧秀燕今年1月簽署氣候緊急宣言，宣示致力打造台中為無煤城市，並持續推動多項低碳措施，力拚2050年達成淨零碳排目標，透過此次活動將知識扎根校園，從日常生活落實節能減碳，共同努力打造永續環境，推動台中為幸福永續城市。

低碳城市推動辦公室強調，台中市低碳知識大會考為線上測驗，採是非題及選擇題共計10題，每題10分，滿70分即符合抽獎資格，未及格者可參考題庫後重新挑戰，活動從7月1日開跑至8月31日截止。