高雄市長陳其邁先前曾因市內發生家庭群聚感染，砲轟新北市未做好防疫，導致疫情破口。國民黨主席江啟臣今與民代到新北市三峽恩主公醫院發送物資時表示，民進黨總喜歡講同島一命，但遇到責任歸屬或相關事件檢討看到的都是「同黨一命」，令人遺憾。

江啓臣今與新北市議員江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌等人到恩主公醫院，一同捐獻4320個口罩、隔離衣400件、三箱N95口罩和隔離衣；他表示，新北市長侯友宜面對疫情，絕對秉持著為人民扛起責任的態度，即便新北在疫情下影響最大，仍全力配合中央政府做好防疫，這才是同島一命。

江啓臣表示，侯友宜的態度才是同島一命，民進黨不要遇到責任或事情就變成同黨一命，針對政治、醫療、疫苗分配都要替部分縣市叫屈，如果疫苗分配來講，受影響最嚴重的就是雙北，可是新北拿到的疫苗，在外界看起來好像不是重災區，這也再次顯示，中央地方也好，民進黨政府說的不是同島一命，而是同黨一命。