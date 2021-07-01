本土疫情延燒近2個月，許多民宿、飯店已撐不下去，有「台東最美露營區」之稱的台東波希米亞露營區，今天宣布永久停業，該露營區2019年開業，營業2年就碰上疫情走到盡頭，震驚網友，直「怎麼會這樣，都還來不及去住」、「我的露營之旅啊」。

波希米亞露營區位在台東卑南鄉，以純白帳蓬車打響名號，被譽為台東最美露營區，一晚只要400元的超狂價格更讓帳篷車「一車難求」，然而業者今天凌晨突然在臉書發文，宣布永久停業，讓不少網友感到錯愕，「怎麼會，都還來不及去住」、「為什麼停業了？很棒的地方啊」「去台東首選，已經去過三次，只可惜都沒有機會看到滿天星」、「不會吧！還好我五月初去住了一晚，懷念啊」、「難得留下回憶的地方，只能說辛苦了」。

網友表示，去年大概這時候有去住到，看見滿天星空。（翻攝自波希米亞露營區 Sunshine Camping臉書留言區）

還有許多網友感嘆，原本想等疫情結束後去露營，結果沒機會了，「覺得好難過，一直想說的疫情結束後再過去」、「還想再去的，也還好有去住過了」、「不！這疫情好惱人哦，一直計畫要去一波的」、「怎麼會這樣，生日的時候沒有去住到，本想說疫情過去之後要在過去那邊玩的」。

波希米亞露營區有台東最每露營區之稱。（翻攝自波希米亞露營區 Sunshine Camping FB）

波希米亞露營區最有名的就是帳篷馬車「火金姑」，不分平假日1人入住只要400元，在晚上會一閃一閃發光，非常漂亮。以及Tiny House露營車「潑猴2號」，床旁邊就是斜面天窗，躺著就能看見星空。