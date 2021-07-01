群創（3481）股東常會搶先在7月1日登場，受到室內五人的限制，今年首度在戶外搭棚、搭配視訊舉行股東會。而基於防疫考量，公司也取消了會後的記者會。群創股東會由董事長洪進揚主持，總經理楊柱祥、以及法務漲張志煌共同列席。

群創在營業報告書中指出，「轉型再造、價值躍進」是未來幾年策略方向，期望公司擺脫面板景氣循環股的宿命，追求穩定獲利。TFT LCD技術應用在深度及廣度兩方面同時擴展，在廣度方面，面板上的TFT加上液晶電場效應的技術組合，多項開創性產品逐步問世，將面板價值延伸到不同領域。在通訊領域，群創開發液晶超表面平板衛星天線，適合未來低軌道通訊的發展。在建築領域，群創智慧液晶窗戶技術展品也 亮相，其他更有醫療領域（X-Ray Detector）、半導體面板級封裝也在快速進展中，積極布局非顯示器領域。

在面板本業，因應各應用面板需求暢旺，群創針對多元應用領域不斷推升高值化、差異化的產品。預期未來車用市場會朝向大型顯示發展，開發出適合駕艙體驗的視覺感受，搭配汽車內飾設計的切割工藝，以及曲面顯示技術都已經著手研究陸續進入量產階段。電視面板產品也從原有面板半成品及面板模組延伸到電視整機，擴大出海口。同時擴大公眾顯示器利基市場規模，預期未來具有20％以上年成長潛力。另外，群創在MiniLED、MicroLED佈局已久，推升TFT LCD面板在成本結構、品質信賴等關鍵因素的表現，力拼OLED面板。