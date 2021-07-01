福邦證券（6026）1日召開110年股東常會，通過每股配發現金股息0.167元，另外，通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元（每千股配發63.3元）。股東會同時也補選1席董事，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

福邦證券原訂6月30日舉行110年股東常會，受到5月中Covid-19疫情進入全國第三級警戒影響，上市櫃公司股東常會被迫延期召開，於是改到1日依照「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」規範，於福邦證券公司會議室召開110年股東常會，順利通過109年度營業報告書、盈餘分配案等承認案，並完成董事補選。福邦109年綜合損益2億7498萬餘元，較前一年度增加2659萬餘元，年增率10.7％，EPS1.05元。

今年以來證券市場活絡，股市成交值擴增、企業募資需求增加所賜，福邦證券今年以來各項業務均有所斬獲，今年前5月自結稅後淨利4億6086萬餘元，較去年同期大幅成長22.42倍，自結累計稅後EPS1.819元。

福邦證券今年IPO目標為6件，目前已有凌陽創新（5236）、安格（6684）2家IPO案取得櫃買同意上櫃契約，其中凌陽創新今（1）日將舉辦線上上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌。 福邦證股東會去年完成董事改選，共選舉6名董事、3名獨立董事，惟其中一席董事信拓貿易股份有限公司（代表人：洪明洲）去年10月辭任，於是1日股東會進行董事缺額補選，由吳美玉（財契爾資產管理公司代表人）當選。